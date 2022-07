Mario Strikers: Battle League Football, trailer annuncia il Pacchetto 1, con Daisy

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Strikers: Battle League Football per annunciare l'arrivo del DLC Pacchetto 1, ossia un insieme di nuovi contenuti, tra i quali la richiestissima Daisy, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco a partire dal 22 luglio 2022, ossia questo venerdì.

Daisy era uno dei personaggi più richiesti dalla comunità, tanto che i fan avevano addirittura dichiarato guerra a Nintendo per la sua assenza dal gioco base, non sapendo che sarebbe stata aggiunta in una fase successiva. Probabilmente al momento della polemica Nintendo ci stava già lavorando, visto che è passato davvero poco tempo e che certe aggiunte si pianificano con largo anticipo.

Comunque sia, oltre a Daisy, il Pacchetto 1 aggiunge anche un altro giocatore, Tipo Timido, del nuovo equipaggiamento, il set da cavaliere e un nuovo stadio, chiamato Rovine nel deserto.