Pikmin 4: un nuovo trailer mostra la nostra prima spedizione con i Pikmin

Gli esperti condottieri di Pikmin sanno già precisamente cosa aspettarsi, ma molti altri potrebbero rimanere spiazzati dalla particolare meccanica di gioco , motivo per il quale questo trailer ha un'impostazione molto esplicativa.

La prima spedizione con i Pikmin ci spiega dunque come utilizzare queste creaturine nel corso di quasi 5 minuti di video gameplay.

Considerando che si tratta di una serie con qualche anno sulle spalle, è possibile che molti utenti Nintendo Switch non la conoscano e dunque gli sviluppatori hanno deciso di spiegare più nel dettaglio cosa siano i Pikmin e come funzionino all'interno del gioco, come mostrato in questo nuovo video.

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione per Pikmin 4 , che rappresenta una sorta di introduzione al gameplay mettendo in scena quella che viene definita la nostra " prima spedizione con i Pikmin", spiegando dunque varie caratteristiche del gioco.

Pikmin 4: cos'è e come funziona

Pikmin 4 è il nuovo capitolo del particolare strategico in tempo reale di Nintendo, sviluppato per Nintendo Switch e accompagnato anche dalle riedizioni dei primi due capitoli con grafica riadattata.

Il modo migliore per spiegare di cosa si tratti e vedere i Pikmin in azione nel trailer riportato qui sopra: questi sono delle sorte di esseri alieni a metà tra animale e vegetale, suddivisi in diverse categorie e con abilità differenti.

In sostanza, il giocatore è chiamato a vestire i panni di un esploratore spaziale in grado di controllare queste creature attraverso dei comandi a fischietto, con i quali può gestire i Pikmin e impartire loro vari compiti.

Le creature sono in grado di muoversi in squadra, abbattere ostacoli e combattere (sebbene in maniera parziale), oltre a poter spostare oggetti e altro. Scopo del gioco è esplorare gli ambienti e raggiungere vari obiettivi, riparando la nave ed evitando le minacce presenti all'interno degli scenari.