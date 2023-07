Xbox: Stallion83 svela di essere abbonato a Live Gold fino all'anno 2847

L'abbonamento Xbox Live Gold si trasformerà in Game Pass Core a settembre e in occasione di questo annuncio il famoso giocatore Xbox Stallion83 ha svelato di essere abbonato fino al 2847 . Parliamo di 844 anni di abbonamento al servizio di Microsoft.

Stallion83 e Xbox Live Gold

Nel caso non lo sappiate, Stallion83 è il giocatore con il punteggio Gamescore più alto al mondo. Al lancio di Xbox One, Microsoft ha deciso di regalargli un abbonamento a vita a Xbox Live Gold (all'epoca non esisteva Game Pass, ricordiamo) per premiare tale traguardo.

Ora, però, il giocatore ha svelato che "a vita" secondo Microsoft significa fino all'anno 2847. Precisamente fino al 2 febbraio. Considerando la possibilità di convertirlo in Game Pass Ultimate, è chiaro che Stallion83 non avrà mai problemi d'accesso ai giochi di Microsoft.

Ecco infine il nostro articolo dedicato a Xbox Game Pass Core: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo abbonamento e la fine di Xbox Live Gold.