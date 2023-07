Xbox Games Showcase e Starfield Direct supera i 92 milioni di visualizzazioni, è record

Ricordiamo che durante l'evento Microsoft ha mostrato giochi first party come Starfield, Forza Motorsport, Hellblade II: Senua's Saga, Fable, South of Midnight, Avowed, Clockwork Revolution, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne, ma anche giochi third party come Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Cities: Skylines 2, 33 Immortals.

Microsoft ha svelato che l' Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct , nei sette giorni successivi alla messa in onda, hanno registrato oltre 92 milioni di visualizzazioni - calcolando le visualizzazioni dello show, dei trailer e segmenti dell'evento - con un aumento del 38% del numero di spettatori rispetto allo spettacolo dell'anno scorso. La compagnia ha affermato che "è diventato il programma per Xbox con il più alto indice di gradimento e le maggiori visualizzazioni di sempre!"

Le parole di Microsoft per i fan e per gli sviluppatori

Phil Spencer che

Microsoft ha voluto ringraziare sia i team coinvolti nell'Xbox Games Showcase/Starfield Direct che i fan.

Ha affermato: "Vorremmo ringraziare tutti i team coinvolti, dagli studi stessi che hanno lavorato instancabilmente per portare i loro giochi alla fiera (molti di loro hanno mostrato i loro progetti per la prima volta), alle tante, tantissime persone che hanno lavorato dietro le quinte per contribuire al successo della fiera. Ma soprattutto, vorremmo ringraziarvi per aver portato la vostra curiosità, il vostro entusiasmo e il vostro sostegno. La missione di Xbox è portare la gioia del gioco a tutti, ovunque si trovino, e la vostra gioia nel vedere il futuro di Xbox ci aiuta a capire che siamo sulla strada giusta".

"Ad agosto, Xbox si recherà alla Gamescom in Germania, il più grande evento videoludico del mondo, e allestiremo il nostro stand più grande di sempre per mostrare gli incredibili giochi che abbiamo in serbo per voi. Nelle prossime settimane avremo ulteriori notizie sulla nostra presenza alla fiera - rimanete sintonizzati!".