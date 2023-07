Pikmin 1+2, l'analisi di Digital Foundry parla di una remaster poco convincente

Pikmin 1+2 si pone come una remaster poco convincente per Digital Foundry, che ha messo la compilation per Nintendo Switch sotto la sua lente d'ingrandimento al fine di evidenziare i miglioramenti apportati all'esperienza rispetto alle versioni GameCube.

Nella nostra recensione di Pikmin 1+2 abbiamo sottolineato la qualità del gameplay dei due classici Nintendo, ancora piuttosto attuale, aggiungendo però che sotto il profilo grafico si sarebbe potuto fare di più.