Armored Core 6: Fires of Rubicon, la modalità multiplayer sarà per sei giocatori

Armored Core 6: Fires of Rubicon includerà una modalità multiplayer competitiva, come già noto, ma la confezione giapponese del gioco rivela un dettaglio inedito, e cioè che sarà aperta alla partecipazione di sei giocatori.

Ai tempi della conferma del multiplayer in Armored Core 6: Fires of Rubicon, gli sviluppatori hanno dichiarato che si sarebbe trattato di un versus mode del tutto simile a quello presente nei precedenti episodi di Armored Core.

"Sì, abbiamo in programma una modalità versus, simile a quella dei precedenti titoli di Armored Core, in cui sarà possibile personalizzare il proprio mech e portarlo in battaglia con altri giocatori", ha detto all'epoca il director Masaru Yamamura.