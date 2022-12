Armored Core 6: Fires of Rubicon avrà il multiplayer: i primi dettagli da FromSoftware

FromSoftware, in un'intervista pubblicata da IGN USA, ha indicato alcuni dettagli sul multigiocatore di Armored Core 6: Fires of Rubicon e come sarà gestito il gioco in generale.

Come i suoi predecessori, Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà un gioco d'azione in terza persona con un'attenzione particolare rivolta alla personalizzazione del proprio mecha. Sebbene più incentrato sul single-player rispetto al suo predecessore, Armored Core 6: Fires of Rubicon avrà anche delle modalità multiplayer.

Quando IGN USA ha chiesto dettagli sulla questione, Masaru Yamamura ha affermato: "Sì, abbiamo in programma una modalità versus, simile a quella dei precedenti titoli di Armored Core, in cui sarà possibile personalizzare il proprio mech e portarlo in battaglia con altri giocatori. Ma riveleremo maggiori dettagli al riguardo in un secondo momento."

Ha poi continuato affermando: "L'obiettivo principale di Armored Core 6: Fires of Rubicon, almeno per quanto riguarda la modalità storia, è far sì che la trama si sviluppi e si svolga. Per la modalità storia ci siamo concentrati sul giocatore singolo. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sul multiplayer in un secondo momento."

Ha anche confermato che "Armored Core 6: Fires of Rubicon avrà una struttura a missioni per il giocatore singolo. Non sarà completamente a mondo aperto, ma rimarrà una struttura basata sulle missioni".

È quindi confermato che il multiplayer non mancherà in Armored Core 6: Fires of Rubicon. Inoltre, è anche confermato che il gioco non va considerato come un souls-like.