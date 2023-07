My Hero Academia: il cosplay di Ochaco di WhiteSpring è davvero incantevole

My Hero Academia è uno dei manga e anime di maggior successo degli ultimi anni e può vantare un ricco e variegato cast di personaggi. Tra eroi votati alla giustizia e villain, i cosplayer hanno una fonte di ispirazione praticamente inesauribile per i loro lavori e in tal senso oggi vi proponiamo il cosplay di Ochaco Uraraka realizzato da WhiteSpring.

Ochaco Uraraka è una delle studentesse della classe 1-A del Liceo Yuei, la scuola frequentata da Deku e gli altri protagonisti di My Hero Academia che forma gli eroi del futuro. Il suo nome da eroina è Uravity e il suo Quirk (o Unicità nella versione italiana), ovvero il suo potere speciale, è "Zero Gravity" che annulla il peso di oggetti e persone facendole fluttuare per aria, che la ragazza poi può schiantare a terra disattivando tale effetto congiungendo le punta delle dita. Un potere semplice, ma nel tempo Ochaco è riuscita a sfruttare le peculiarità del suo potere in combinazione con astuzia e tecniche di combattimento corpo a corpo per diventare una lottatrice eccezionale.

Per il suo cosplay, WhiteSpring ha deciso di rappresentare Ochaco con la sua divisa scolastica. Un cosplay semplice ma sicuramente ben riuscito.

