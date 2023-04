Overwatch 2: il cosplay di D.Va di WhiteSpring in costume da bagno è pronto per l'estate

Overwatch 2 può contare su cast di personaggi molto carismatici che in breve tempo hanno conquistato milioni di giocatori. Tra questi c'è sicuramente anche D.Va, di cui oggi vi proponiamo il cosplay di WhiteSpring che anticipa l'estate con uno scatto in spiaggia.

D.Va è uno dei personaggi presenti nel roster di Overwatch sin dal lancio del gioco, avvenuto nel 2016. È un'ex videogiocatrice professionista della Corea del Sud che ha deciso di mettere le sue abilità al servizio della sua nazione pilotando un potente mech da combattimento. Nello sparatutto di Blizzard assumere il ruolo di Tank, dato che grazie al suo mech può sia proteggere gli alleati che tenere a bada gli avversari spostandosi velocemente con i suoi retrorazzi, sparare missili e all'occasione far esplodere il mezzo per spazzare via le linee nemiche.

WhiteSpring ha deciso di rappresentare il personaggio su una spiaggia da sogno in costume da bagno. Nonostante non sia un cosplay ispirato a nessuna delle skin ufficiali di D.Va, non mancano i suoi tratti caratteristici. Ad esempio, il costume richiama il colore e i motivi della sua tuta da pilota, incluso il coniglietto sul petto, così come il trucco e le cuffie da gamer.

