Persona 5 Tactica: un trailer presenta il personaggio Toshiro Kasukabe

Viene descritto come "Un tipo schietto e iperrazionale e, sebbene brilli come stratega grazie al suo senso politico e alla sua capacità di vedere le situazioni con obiettività, la paura nevrotica di combattere e di ferirsi lo riporta spesso a una mentalità orientata alla sicurezza".

Stando alla descrizione ufficiale Toshiro Kasukabe è "un giovane membro emergente della Dieta che si dice possa essere il prossimo primo ministro". Come i nostri protagonisti si ritrova intrappolato nel Metaverso per motivi che non ricorda e dunque decide di allearsi con i Phantom Thieves dopo essere stato salvato da loro.

In Persona 5 Tactica vestiremo nuovamente i panni di Joker e dei Phantom Thieves, ma faremo anche la conoscenza di nuovi personaggi. Tra questi c'è anche Toshiro Kasukabe , uno dei candidati più promettenti per ricoprire il ruolo di primo ministro del Giappone e protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Atlus..

Persona 5 Tactica, nuove avventure per i Phantom Thieves e alleati

Oltre a Toshiro Kasukabe in Persona 5 Tactica faremo la conoscenza di altri personaggi inediti. Tra questi c'è anche Erina, una ragazza che si unirà ai Phantom Thieves in veste di personaggio giocabile, e non è escluso che nelle settimane che anticipano l'uscita del gioco le fila del cast non si ingrossino ulteriormente.

Vi ricordiamo che Persona 5 Tactica sarà disponibile dal 17 novembre 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Giusto ieri abbiamo pubblicato sulle nostre pagine uno speciale con tutto quello che c'è da sapere su Persona 5 Tactica.