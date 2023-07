Armored Core 6: svelata la durata, ci saranno oltre 100 missioni?

Nelle ultime ore sono uscite delle nuove anteprime di Armored Core 6: Fires of Rubicon e di conseguenza stanno emergendo dei dettagli interessanti sull'atteso action di FromSoftware a base di mech, tra cui la durata indicativa per portarlo a termine.

Questa informazione arriva da un video di Fextralife, che spiega di essere venuta a conoscenza da FromSoftware che per completare Armored Core 6: Fires of Rubicon saranno necessarie tra le 50 e le 60 ore. Non sappiamo tuttavia se questo conteggio tiene conto solo delle missioni principali o di eventuali missioni secondarie, sfide e attività extra di qualunque tipo.

Ipotizzando che si tratti del secondo caso, l'ultima fatica di FromSoftware in prospettiva avrà una lunghezza maggiore dei precedenti capitoli della serie. Stando How Long to Beat, per completare i primi 4 Armored Core al 100% sono necessarie in media tra le 12,5 e le 20 ore ciascuno. Armored Core 5 invece richiede mediamente 41 ore per completare tutto.