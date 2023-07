Armored Core 6: su PC si potrà arrivare a 120 fps, a differenza dei precedenti giochi FromSoftware

Di per sé questo dettaglio non dovrebbe rappresentare un dettaglio clamoroso, visto che la maggior parte dei giochi PC sul mercato permettono di raggiungere e superare questa soglia. Tuttavia, come probabilmente saprete, i precedenti titoli di FromSoftware, ovvero Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice e la trilogia di Dark Souls, su PC imponevano un framerate limitato a 60 fps , a prescindere dalla vostra configurazione. Certo, è possibile aggirare questo limite grazie a delle mod, ma questo potrebbe comportare problemi inaspettati e bug legati alla fisica.

Dopo aver appreso la durata indicativa di Armored Core 6 , la redazione di PCGamer svela che la versione PC offrirà delle opzioni per i 30, 60, 90 e 120 fps , come possiamo vedere nell'immagine sottostante.

Tra i tanti dettagli su Armored Core 6: Fires of Rubicon che stanno emergendo in queste ore grazie alle nuove anteprime online, c'è n'è uno che farà sicuramente la gioia dei giocatori PC : su questa piattaforma infatti il gioco permetterà di portare il framerate fino a 120 fps , a differenza dei precedenti giochi di FromSoftware.

Le altre impostazioni grafiche di Armred Core 6 su PC

PC Gamer ci offre una panoramica delle altre impostazioni grafiche della versione PC di Armored Core 6: Fires of Rubicon. Non mancano opzioni basilari come la possibilità di usare la modalità finestra senza bordi, attivare o disattivare il V-Sync e di settare a piacimento vari parametri grafici.

Per la gioia di molti, sarà possibile disattivare del tutto il motion blur, mentre fa storcere il naso il fatto che le descrizioni di ogni impostazione sia piuttosto striminzita e dunque potrebbero non rendere effettivamente l'idea di come andrà effettivamente influenzare le prestazioni o la qualità visiva del gioco a un giocatore meno navigato. C'è da dire in ogni caso che la build provata potrebbe non essere quella definitiva e quindi magari al lancio troveremo un numero maggiore di opzioni e descrizione più dettagliate.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Armored Core 6 sarà disponibile nei negozi dal 25 agosto 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Ieri abbiamo pubblicato un nuovo provato dell'action a base di mech di FromSoftware e condiviso sulle nostre pagine un video gameplay inedito.