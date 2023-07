Armored Core 6: ecco il nuovo video gameplay dell'action di FromSoftware con mech

Come promesso, oggi Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Armored Core 6: Fires of Rubicon a un mese esatto dal debutto nei negozi. Potrete visualizzare nel player sottostante.

Azione e personalizzazione dei mech

Nel filmato vengono mostrati degli spezzoni di gameplay tratti da varie missioni, mentre una voce narrante di sottofondo spiega alcune delle dinamiche del gameplay di Armored Core 6.

Nel gioco saremo chiamati ad affrontare varie tipologie di missioni, dalla protezione di unità alleate alla raccolta di informazioni, incluse anche le classiche operazioni per annientare gruppi di nemici. Prima di ogni missione potremo personalizzare il nostro mech di tutto punto, sia dal punto di vista della corazza che dell'armamentario, composto da quattro armi, una per braccio e due sulla schiena. La scelta dei componenti e gli strumenti di morte giusti in base alla tipologia dell'incarico e dei nemici che affronteremo sarà importante per aumentare le nostre chance di successo.

Nel filmato vediamo anche alcuni boss, tra cui un elicottero militare corazzato e un intenso duello contro un AC nemico particolarmente rapido e armato di razzi e lanciafiamme che spara da una sorta di arma a forma di anello che lo circonda.

Come viene spiegato da FromSoftware contro questi avversari sarà importante attaccare i punti deboli per attivare un "Barcollamento", uno stato in cui il bersaglio risulta più suscettibile ai nostri colpi, che di conseguenza infliggeranno danni maggiorati.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 25 agosto 2023.