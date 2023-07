Blue Protocol: il nuovo trailer 'Fight for the Future' mostra il sistema di combattimento

Bandai Namco e Amazon Games hanno pubblicato un nuovo trailer per Blue Protocol intitolato "Fight for the Future" e incentrato sul sistema di combattimento e sulle classi presenti nel nuovo action RPG online, in arrivo nel 2024 dalle nostre parti ma già attivo in Giappone.

Il video è incentrato, in particolare, sulle diverse abilità in combattimento delle varie classi disponibili nel gioco, fornendo una prima panoramica veloce delle varie caratteristiche che identificano i differenti personaggi selezionabili all'interno di Blue Protocol.

Tra questi classi ci troviamo a scegliere il nostro eroe, con cui affrontare le varie sfide che si trovano all'interno dell'ampio mondo online del gioco.