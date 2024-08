Blue Protocol è un flop e chiude in Giappone, cancellata la versione occidentale

Blue Protocol è stato lanciato il 14 gennaio 2023 in Giappone su PC e successivamente, il 13 dicembre 2023, anche su PS5 e Xbox Series X|S in tale paese, dunque è rimasto in attività una certa quantità di tempo, ma sembra che i risultati non siano mai stati all'altezza delle aspettative , considerando che già nei dati finanziari diffusi da Bandai Namco lo scorso febbraio risultava come un elemento problematico.

Bandai Namco ha annunciato la chiusura di Blue Protocol in Giappone, l'action RPG con grafica in stile anime che non ha mai raggiunto i risultati sperati dal publisher e verrà dunque disattivato all'inizio del prossimo anno, mentre la versione occidentale è stata cancellata del tutto.

Un action RPG promettente ma al di sotto delle aspettative

Per salutare il gioco e annunciare gli eventi collegati alla fine del servizio è stato pubblicato anche un video in cui viene spiegato l'End of Service, visibile qui sotto.

Blue Protocol era atteso anche in occidente, tra Europa e Nord America, ma non verrà pubblicato in altri paesi, pur continuando comunque a ricevere nuovi aggiornamenti e contenuti in Giappone fino alla data di conclusione del servizio.

"Abbiamo avuto un'ottima relazione con con Amazon Games attraverso lo sviluppo di Blue Protocol, ed entrambi i nostri i team sono dispiaciuti di non essere in grado di poter distribuire il gioco in tutto il mondo", ha riferito Bandai Namco in un comunicato.