Bandai Namco è delusa dai risultati finanziari, colpa soprattutto di Blue Protocol?

In traduzione, Mochizuchi afferma : "I risultati sono complessivamente deludenti, soprattutto a causa delle perdite di valore per 21 miliardi di yen attribuite a un gioco sottoperformante, probabilmente Blue Protocol. I 2 milioni di copie vendute di Tekken 8 sono 'meglio di quanto sperassimo a questo punto'."

Bene Tekken, male Blue Protocol?

Tekken 8

Sebbene Tekken abbia ottenuto risultati considerati positivi da Bandai Namco, pare che Blue Protocol non abbia convinto. L'MMORPG non è ancora disponibile in occidente e il pubblico, sia su Twitter che su ResetEra dove l'informazione è rimbalzata, teme che i risultati negativi possano mettere a rischio la distribuzione del gioco o che causino addirittura una cancellazione.