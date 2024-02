One Piece: il cosplay di Nami di cahwho è semplice ma efficace quanto deve

One Piece è sempre stato un grande successo ma la serie TV di Netflix lo ha portato verso un nuovo pubblico. Anche il mondo del cosplay non ha mai finto il proprio amore per la serie, ma i suoi sforzi per ricreare i personaggi più amati di One Piece sono aumentati in concomitanza con l'arrivo del live-action. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Nami realizzato da cahwho.

cahwho ha ricreato Nami con il suo aspetto più "moderno" e non quello delle prime saghe del manga, sulle quali si basa la versione della serie TV di Netflix. La vediamo quindi con i jeans, il costume da bagno azzurro e i lunghi capelli. Si tratta di un cosplay semplice, ma sicuramente ben realizzato.

Cosa ne pensate del cosplay di Nami da One Piece realizzato da cahwho?