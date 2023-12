One Piece: il cosplay di Nami di demonpresident è perfetto fino all'ultimo dettaglio

I nuovi fan di One Piece stanno attendendo l'arrivo della seconda stagione di Netflix per sapere come proseguiranno le avventure. L'attesa è probabilmente lunga, ma nel frattempo possiamo esplorare i personaggi dell'anime tramite i cosplay. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Nami realizzato da demonpresident.

demonpresident ci propone il cosplay di Nami con tanto di Thousand Sunny sullo sfondo e Zeus a fianco di Nami. Si tratta ovviamente di un fotomontaggio, ma uno di qualità elevatissima, che ci va veramente credere che il personaggio si trovi nel proprio ambiente.

Cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da demonpresident?