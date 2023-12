Zaiyuki è il nuovo anime di Yusuke Murata, ecco un nuovo teaser trailer

Il teaser è spezzato in quattro parti e mostra una versione non definitiva della puntata pilota di Zaiyuki.

Cos'è Zaiyuki?

Zaiyuki

Zaiyuki è il primo grande progetto anime ora in produzione presso Village Studio di Yusuke Murata, ma al momento in cui scriviamo non è ancora stata annunciata una data di uscita o anche solo una finestra di lancio. È chiaro che questo nuovo progetto è ancora in fase iniziale, in quanto è stato realizzato con le sole capacità di Murata. Ciò che vedete non è ciò che sarebbe proposto al pubblico, in quanto mancano ancora vari passaggi produttivi.

Ispirato alla classica storia del Viaggio in Occidente (lo scimmiotto con bastone e pelo dorato è un facile collegamento), Zaiyuki vede un giovane kappa (essere mitologico giapponese, spesso simile a una tartaruga, noto per fare scherzi alla gente o alle volte anche affogare le persone) coinvolto in un nuovo e selvaggio viaggio che lascia chiaramente presagire tanta azione.