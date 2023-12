Fortnite: i prossimi crossover potrebbero essere Avatar e Devil May Cry

Stando a una soffiata arrivata alle orecchie di Nick Baker di XboxEra, Fortnite presto potrebbe accogliere dei crossover con Devil May Cry, la stilosa serie action di Capcom, e Avatar.

Per quanto riguarda Devil May Cry, Baker non è sicuro di quali personaggi potrebbero approdare nell'isola della Battaglia Reale, ma ritiene Dante una scommessa piuttosto sicura. Tra l'altro, come fatto notare dal noto insider iFireMonkey, questo crossover era nell'aria sin dall'inizio del Capitolo 5 Stagione 1, per via di un piccolissimo dettaglio in una schermata di caricamento dove è possibile intravedere una decalcomania di un personaggio, che sembra assomigliare proprio a Dante.

Passando ad Avatar, sempre secondo Baker è in arrivo il costume di Jake Sully, il protagonista dei due film della serie cinematografica. Chiaramente sono tutte indiscrezioni da prendere con le pinze, ma va detto che Baker in passato ha "azzeccato" delle soffiate relative ad altri crossover arrivati su Fortnite, come quelli di Teenage Mutant Ninja Turtles e Doom.