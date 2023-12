Fortnite Festival: Epic Games vule aggiungere molte centinaia di canzoni gratis ogni anno

"Finora abbiamo avuto grande successo nel concludere accordi con i nostri partner all'interno dell'industria musicale. Stiamo iniziano a registrare brani ad alta velocità. Come avete visto nella nostra storia con Rock Band, Guitar Hero, ecc., abbiamo in programma di distribuire, si spera, molte centinaia di brani all'anno, per arrivare a una libreria di migliaia di brani nel corso del tempo."

Questo perlomeno è quanto ha dichiarato Alex Rigopolous, il fondatore e capo di Harmonix, durante un'intervista con Game Informer, dove ha spiegato che Epic Games sta ottenendo facilmente accordi con partner dell'industria musicale, cosa che permette al team di sviluppo di aggiungere nuovi brani eseguibili in Fortnite Festival in breve tempo. L'obbiettivo dunque è quello di offrire un supporto massiccio come visto già con Guitar Hero e Rockband , con la differenza che i giocatori potranno accedere a nuovi brani gratuitamente.

Canzoni gratuite a rotazione

Ma come è possibile offrire centinaia, se non addirittura migliaia di canzoni giocabili in maniera completamente gratuita? A tal proposito, Rigopolous ha spiegato che tutte le canzoni di Fortnite Festival che verranno aggiunte saranno disponibili gratuitamente per un periodo di prova a tempo limitato, ovvero sarà possibile riprodurle solo per un determinato numero di volte.

Qualora però abbiate interesse ad aggiungere alla vostra collezione un particolare brano, in modo da poterlo eseguire in qualsiasi momento, potrete decidere di acquistarlo e aggiungerlo all'"Armadietto" di Fortnite.

"Tutte le canzoni sono gratuite e in prova per un periodo di tempo limitato. Quindi, quando si entra, c'è sempre una selezione di fantastica musica gratuita da ascoltare. Ma è in continua evoluzione. Se si ascolta una canzone e si pensa: "adoro questa canzone", allora è possibile acquistarla nel negozio e aggiungerla al proprio armadietto per dare vita alla propria collezione.

Nella stessa intervista Rigopolous ha dichiarato anche che Harmonix punta di realizzare una serie di strumenti grazie al quale la community potrà creare nuovi contenuti musicali o addirittura nuovi giochi, come sparatutto o picchiaduro musicali.