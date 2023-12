ScummVM è ora su iOS: disponibile la versione ufficiale dell'emulatore di avventure grafiche

Dopo una lunga fase di beta test, ScummVM è ora disponibile in versione ufficiale su iOS e iPadOS, portando dunque il celebre emulatore di avventure grafiche anche su iPhone e iPad con un software ufficialmente riconosciuto e scaricabile da App Store.

Potete trovare l'app in questione a questo indirizzo su App Store, scaricabile gratuitamente, ma bisogna considerare che, ovviamente, il software non contiene alcun file di gioco: si tratta insomma dell'emulatore "liscio", senza alcun titolo compreso al suo interno.

L'utilizzo degli emulatori è una questione piuttosto complessa, che spesso sfocia in un territorio grigio in base alle regolamentazioni dei singoli store. Il download di un software come ScummVM, tuttavia, dovrebbe essere assolutamente regolare, considerando che si tratta di un'applicazione costruita per far funzionare altri file senza infrangere proprietà intellettuali o brevetti.