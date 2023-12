Shigeru Miyamoto non vuole andare in pensione e non si sente più un game designer

Shigeru Miyamoto ha recentemente compiuto 71 anni, ma nonostante l'età non ha alcuna intenzione di andare in pensione, in base a quanto riferito in un'intervista a The Guardian, sostenendo peraltro di non sentirsi più un game designer, ormai.

Dimostrando la sua solita vivacità, Miyamoto ha confermato di non voler andare in pensione e di voler continuare a mantenersi in attività, almeno per il momento, anche se non esclude l'idea di dover lasciare il posto ad altri dopo di lui, cosa che in un certo senso ha già iniziato a fare.

"Più che andare in pensione, penso al giorno in cui non riuscirò più ad andare avanti", ha riferito Miyamoto. "In questo periodo bisogna pensare in archi di tempo da 5 anni, dunque devo pensare a chi scegliere come successori, se dovesse succedere qualcosa. Sono molto grato del fatto che ci sia ancora così tanta energia intorno alle cose a cui ho lavorato".