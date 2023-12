DotAGE: sviluppatore ha svelato le ottime vendite di questo ottimo city builder italiano

Il city builder italiano DotAGE ha venduto più di 30.000 copie su Steam. A svelarlo è stato lo sviluppatore italiano Michele Pirovano, che ha espresso su Facebook la sua soddisfazione per il risultato raggiunto.

"E con la fine dell'anno sono felice di annunciare che dotAGE ha già venduto 30.000 copie su Steam!!! Finalmente potrò inserire tutte quelle idee che ho tenuto nel cassetto :D:D:D" Il messaggio dimostra un'inequivocabile contentezza.

A chi sembrassero poche, ricordiamo che DotAGE è stato sviluppato dal solo Pirovano, che quindi non ha dovuto sostenere costi di sviluppo milionari per portarlo a termine. Immaginiamo quindi che avesse un punto di pareggio non proprio irraggiungibile.