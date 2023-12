Epic Games Store: il gioco gratis del 30 dicembre è stato svelato ufficialmente

Come al solito, avete la possibilità di aggiungere il gioco alla vostra libreria dell'Epic Games Store entro le 17:00 di domani . Una volta che è stato reclamato, il titolo in questione sarà vostro per sempre, all'interno della libreria digitale, senza alcun tipo di limite o costo aggiuntivo. Vi basta aprire il launcher ufficiale e raggiungere la sezione dei giochi gratuiti, oppure scaricarlo a questo indirizzo .

Il nuovo Saints Row

Saints Row presenta comunque situazioni piuttosto rutilanti

Saints Row è il reboot dell'omonima serie, ovvero un action sandbox caratterizzato da un'ampia mappa liberamente esplorabile e piena di attività da portare avanti. In questo caso, l'azione è incentrata a Santo Ileso, una vivace cittadina immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti in cui il crimine dilaga e nella quale un gruppo di giovani amici intraprende la sua avventura illegale per conquistare la vetta partendo da zero.

Lo scopo del gioco è dunque fondare la compagnia dei Saints e diventarne il boss, combattendo contro altre gang come Los Panteros, Idols e Marshall con il supporto dei compagni Neenah, Kevin ed Eli.

La struttura di gioco è vicina a quella dell'originale, ma il reboot presenta una caratterizzazione piuttosto diversa e meno "estrema" di quanto visto nei capitoli precedenti, oltre ovviamente a un'impalcatura tecnica decisamente più avanzata. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Saints Row.