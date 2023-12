Fantasian: Hironobu Sakaguchi e il suo team stanno lavorando a un nuovo gioco

Mistwalker sta lavorando a un nuovo gioco , dopo la fine dei lavori sul gioco di ruolo giapponese Fantasian . A svelarlo nei suoi propositi di fine anno è stato Hironobu Sakaguchi in persona, meglio conosciuto come il padre della serie Final Fantasy.

Niente dettagli

Fantasian è piaciuto davvero molto

Sakaguchi non ha detto in realtà niente di troppo specifico, quindi è difficile capire con precisione a che tipo di gioco stia lavorando. Nel suo intervento possiamo leggere che la sua frase chiave per il 2024 è: "Inizio dello sviluppo di un nuovo gioco", che poi ha esteso spendendo qualche parola in più, ma senza scendere nei dettagli: "Ho iniziato a lavorare a un nuovo titolo. Attualmente sto scrivendo la sceneggiatura, dopo aver delineato la trama generale. A questo stadio dello sviluppo, è importante condensare e infondere al progetto ciò che lo renderà divertente. Farò del mio meglio."

Considerando che stiamo parlando di uno dei padri dei giochi di ruolo alla giapponese, possiamo aspettarci che lavori a un titolo dello stesso genere. A noi piacerebbe anche vedere Fantasian arrivare su piattaforme diverse da quelle di Apple, ma per ora non si sa niente in merito.

