Bloodstained: Ritual of the Night: Koji Igarashi potrebbe annunciare un nuovo gioco nel 2024

Koji Igarashi ha annunciato sulle pagine di Famitsu che il 2024 sarà l'anno in cui finiranno i lavori sui contenuti aggiuntivi di Bloodstained: Ritual of the Night e in cui la sua ArtPlay potrebbe annunciare il suo nuovo titolo.

Igarashi è diventato famoso soprattutto per Castlevania: Symphony of the Night, che ha di fatto rivoluzionato la serie Castlevania di Konami e canonizzato il genere dei metroidvania. Attualmente è al lavoro sulla serie Bloodstained, che ha ereditato quell'esperienza, nel frattempo congelata da Konami.

La novità è arrivata in occasione dei propositi di fine anno degli sviluppatori giapponesi, raccolti dalla rivista Famitsu. Va detto che Iga aveva sperato di poter fare l'annuncio nel 2023, ma così non è stato. Speriamo che il 2024 sia davvero l'anno buono.