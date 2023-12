Granblue Fantasy: Relink è entrato in fase gold, nessun ritardo per l'action JRPG

Granblue Fantasy: Relink è entrato finalmente in fase Gold, il che significa che il gioco non subirà ulteriori ritardi e arriverà puntuale nei negozi fisici e digitali l'1 febbraio 2024, per PS5, PS4 e PC Steam. Come segnalato da Genki, la conferma arriva da un post del direcotr Yasuyaki Kaji tramite le pagine di Famitsu, dove ha ringraziato i giocatori per il supporto al team di sviluppo.

Per i meno avvezzi al gergo dell'industria, "entrare in fase Gold" significa che lo sviluppo principale del gioco è stato completato e che la copia "gold master" è pronta per essere inviata ai proprietari delle varie piattaforme per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie fisiche e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo.