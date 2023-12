Ace Combat: nuovo capitolo della serie in sviluppo, svela Kazutoki Kono

Kazutoki Kono di Bandai Namco ha svelato che c'è un nuovo Ace Combat in sviluppo. Impegnato nella serie dal secondo capitolo in poi, Kono è stato il producer di Ace Combat 7: Skies Unknown per PS4, Xbox One e PC.

La rivelazione del nuovo Ace Combat è arrivata nel classico articolo con i propositi per il nuovo anno degli sviluppatori giapponesi, raccolti dalla rivista Famitsu. Con precisione, Kono ha dichiarato: "Stiamo lavorando a un nuovo gioco di Ace Combat. Sono veramente dispiaciuto che sia passato così tanto tempo dai nostri ultimi aggiornamenti sui progressi che stiamo facendo, ma tutti nel team stanno lavorando duramente. Vi prego quindi di continuare a seguirci."