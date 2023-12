GTA 6: il primo trailer è stato ricreato con i LEGO

La realizzazione del trailer ha richiesto più di due settimane di lavoro intensissimo, ma il risultato è decisamente appagante, soprattutto per i fan dei giocattoli nordici. Vediamolo.

Lo youtuber World of Shrimpy ha ricreato il trailer di presentazione di GTA 6 usando dei mattoncini LEGO e la tecnica stop motion per le animazioni, per un risultato davvero sorprendente nella sua fedeltà all'originale.

Criminalità e mattoncini

Il primo trailer di GTA 6 è stato pubblicato il 4 dicembre 2023, 24 ore prima di quanto pianificato a causa di un leak dello stesso. Nonostante ciò ha ottenuto un successo senza precedenti, con centinaia di milioni di visualizzazioni e una risonanza mondiale che pochi altri giochi possono sperare di avere.

In meno di un mese sono stati prodotti molti video tributi, compresi alcuni che hanno usato tecniche diverse per riprodurre l'originale, come quello che vi abbiamo appena segnalato.

Come raccontato da World of Shrimpy, a parte i movimenti delle labbra e alcuni fondali, l'intero video è stato realizzato montando in sequenza singoli fotogrammi di personaggi e ambienti ricostruiti con i LEGO.

Per dimostrare la bontà e la fedeltà alla fonte del suo lavoro, World of Shrimpy ha anche realizzato un video comparativo che affianca il trailer originale con quello rifatto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che GTA 6 è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X/S. La data d'uscita è purtroppo ancora lontana, visto che si parla di 2025. Probabilmente è prevista anche una versione PC, ma arriverà almeno un anno dopo, se non di più, le altre due.