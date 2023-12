Jujutsu Kaisen: il cosplay di Nobara di anastasia.komori ci prepara alla Stagione 3 dell'anime

Nobara insieme a Yuji Itadori e Megumi Fushigoro, forma il terzetto di protagonisti del manga shonen di Gege Akutami. Nobara ha un modo unico di affrontare le Maledizioni, come tutti gli Stregoni, sfruttando un martello e dei chiodi carichi della sua energia spirituale, in uno stile simile ai riti voodoo, ma molto più brutale e spettacolare.

Jujutsu Kaisen è uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni e giusto in questi giorni Studio Mappa ha ufficializzato l'arrivo della terza stagione. Per l'occasione vi proponiamo il cosplay di Nobara Kugisaki firmato da anastasia.komori .

Un cosplay battagliero

Il peculiare stile di combattimento di Nobara viene ben rappresentato nel cosplay firmato da anastasia.komori, che possiamo vedere negli scatti qui sotto in posa armata per l'appunto di un martello e un lungo chiodo in bocca, pronta ad affrontare gli spiriti maligni.

