My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di roxanne.kho è fedelissimo al personaggio

My Hero Academia è una saga amata, sia in formato manga che in quello animato. I personaggi della serie hanno raggiunto da tempo anche altri media, come i videogiochi e ovviamente i cosplay. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da roxanne.kho.

roxanne.kho ci propone un cosplay di Momo Yaoyorozu molto semplice, ma proprio per questo estremamente fedele al personaggio originale. Il risultato è ottimo, soprattutto per quanto riguarda la parrucca, molto complessa da ricreare considerando la grande quantità di capelli del personaggio e la forma esatta della coda.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da roxanne.kho?