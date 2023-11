My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di sickly.sweet diventa filosofico

My Hero Academia è arrivato, in versione animata, alla fine della sesta stagione e gli appassionati di tutto il mondo non vedono l'ora che prosegua con la settima. L'attesa potrebbe essere lunga, quindi è meglio consolarsi con qualche cosplay di qualità, come ad esempio il cosplay di Momo Yayorozu realizzato da sickly.sweet.

sickly.sweet ci propone uno scatto quasi filosofico, con questo riflesso in bianco e nero, che rappresenta, come spiega lei stessa, la mentalità spesso troppo limitata degli eroi, che dividono il mondo in buoni e cattivi. My Hero Academia è però molto bravo a creare anche dei "Villain" di qualità e le cui motivazioni sono comprensibili (anche se non condivisibili) e non possono fare a meno di appassionarci.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da sickly.sweet? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure pensate che altre cosplayer abbiano fatto lavori migliori?