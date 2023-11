Starfield finito usando solo una pistola come arma da mischia

Un giocatore ha finito la campagna principale di Starfield usando solo una pistola come arma da mischia. Sì, non ha sparato ai nemici, ma li ha colpiti con il calcio dell'arma. A compiere l'impresa è stato lo YouTuber Causal Loop, che ha spiegato: "Le pistole sono progettate per un solo scopo, ma le munizioni costano, sono pesanti e non c'è alcun onore nell'uccidere qualcuno che non può nemmeno vederti in viso."

Quindi, ha proseguito lo youtuber, per essere dei veri duri bisogna spargere morte in giro per la galassia usando una pistola come arma da botta.