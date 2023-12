Cosa giocherete questo weekend e a Capodanno? Avatar, Baldur's Gate 3 o altro?

Cosa giocherete questo fine settimana e Capodanno? Siamo arrivati agli sgoccioli del 2023, un'annata che è stata davvero ricca di soddisfazioni su tutte le piattaforme, dunque c'è davvero l'imbarazzo della scelta quanto a giochi su cui dedicarsi in questi giorni di stop, sempre a patto che non siate troppo presi dal digerire lenticchie e cotechino o smaltire fiumi di alcol.

Naturalmente quest'ultima settimana non sono usciti giochi degni di nota, ma del resto il 2023 è stata un'annata memorabile e ricca di giochi di spessore, dunque è probabile che ci sia un lungo backlog pronto ad attendervi durante le feste.

A tal proposito, secondo le stime di HowLongtoBeat è probabile che molti di voi passeranno il weekend e Capodanno per giocare a Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Hogwarts Legacy, tre dei giochi di maggior successo degli ultimi 12 mesi, ma anche quelli più backloggati dagli utenti.

C'è poi chi lo passerà in mezzo a una pioggia di proiettili su The Finals, il sorprendente sparatutto free-to-play di Embark Studio che ha raggiunto il tetto dei dieci milioni di giocatori in tempo record. Altri invece lo passeranno nelle lande di Avatar: Frontiers of Pandora uscito giusto poche settimane fa.