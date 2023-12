GTA 6: il primo trailer ufficiale è stato ricreato fedelmente tramite GTA 5

GTA 6 non arriverà prima del 2025 e dunque dovremo pazientare ancora a lungo prima di poter visitare la Vice City del nuovo gioco Rockstar. Nell'attesa RavenwestR1 non è rimasto con le mani in mano e ha pensato bene di ricreare il primo trailer ufficiale del gioco nella maniera più fedele possibile tramite GTA 5.

Anche qualche settimana fa abbiamo visto un'operazione simile, ma si trattava di un lavoro di taglia e cuci con sequenze prese da GTA 5, sicuramente simpatico, ma che non ha nulla a che vedere con il filmato qui sotto.

Infatti, lo youtuber in questo caso ha cercato di realizzare un filmato quanto più fedele possibile per ogni singola sequenza utilizzando diverse mod, ore di editing e tanta buona volontà, come dimostrano anche le dirette che ha registrato su YouTube dove documenta tutto il processo dietro la creazione del video. Non manca comunque qualche "licenza poetica", come l'aver utilizzato Trevor e Michael per interpretare alcuni degli NPC che si vedono nel trailer originale.