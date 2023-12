GTA 6: svelata l'identità dell'attrice che interpreta Lucia?

Dopo settimane di indagini forse alcuni fan hanno scoperto chi è l'attrice che interpreta Lucia, una dei due protagonisti di GTA 6.

Fin dalla pubblicazione del primo trailer, i giocatori hanno analizzato a fondo ogni fotogramma, scoprendo tante curiosità, easter egg e potenziali dettagli sul prossimo gioco di Rockstar Games.

Dopo ulteriori analisi, nelle ultime ore si è diffusa in maniera concreta la voce di corridoio che Lucia è interpretata da Manni L. Perez, un'attrice statunitense che effettivamente assomiglia molto al personaggio, sia per quanto riguarda i lineamenti del viso che per il timbro locale, come potrete constatare nei post qui sotto. Su X | Twitter, anche LegacyKillaHD, noto content creator specializzato nella serie Grand Theft Auto, sembra piuttosto certo dell'informazione.

La Perez, in precedenza ha avuto dei ruoli minori in varie serie televisive, come Law & Order, Chicago P.D., The Blacklist e Jessica Jones. Non solo, ha doppiato anche alcune linee di dialogo di GTA 5.