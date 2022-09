GTA 6, svelata l'attrice che interpreta la protagonista del gioco?

L'attrice Alexandra Echavarri ha dichiarato di star lavorando a GTA 6 nei panni della protagonista del gioco, Lucia: l'informazione arriva dal profilo IMDB della donna e riporta il nuovo episodio della serie Rockstar Games in uscita nel 2025.

Non un volto particolarmente noto del cinema o della televisione, la Echavarri ha partecipato nel corso degli anni a svariati cortometraggi, mentre nel 2021 ha fatto parte del cast del film d'azione "Attraction to Paris".

Alexandra Echavarri

Come ricorderete, il leak di GTA 6 ha confermato i due protagonisti, maschio e femmina, nonché i loro nomi: Lucia e Jason. Per il momento non ci sono informazioni su chi interpreterà il personaggio maschile.

Se conoscete le produzioni targate Rockstar Games, saprete che si affidano sempre ad attori particolarmente capaci, che portano sullo schermo interpretazioni molto intense e sentite, la cui qualità è stata sempre riconosciuta anche con premi di prestigio.

Per quanto riguarda invece il clamoroso leak di GTA 6, che ha rivelato qualcosa come novanta video tratti da una build incompleta del gioco, Rockstar Games ha assicurato che non ci saranno ritardi a causa di quanto accaduto.