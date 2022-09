Offerte Amazon: Apple Watch Series 7 in sconto al prezzo minimo storico in vari colori

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) al prezzo minimo storico. Lo sconto segnalato è di 102.65€. Inoltre, potete trovare in offerta anche il modello solo GPS, anche se non è al minimo storico. Lo sconto di quest'ultimo è 79.20€. Il prezzo consigliato per il modello GPS + Cellular è 569€. Il prezzo attuale è invece il più basso di sempre per la piattaforma. Per quanto riguarda il modello solo GPS, non si tratta dello sconto migliore di sempre, ma per un prezzo più basso bisogna tornare indietro di cinque mesi. Entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon. Sono disponibili varie colorazioni tra le quali scegliere, direttamente nella pagina di Amazon.

Con il modello GPS + Cellular dell'Apple Watch Series 7 è possibile mandare messaggi, trovare indicazioni stradali e non solo, senza dover usare lo smartphone. Permette di ascoltare la musica, podcast e audiolbri in streaming. Il display è Retina always-on ed è quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli Series 6. La resistenza alla polver è IP6X e il design è a prova di nuotate. Permette di fare ECG così da monitorare se la frequenza cardiaca è troppo alta, bassa o irregolare.

