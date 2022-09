Epic Games Store: giochi gratis del 29 settembre 2022 svelati ufficialmente

Epic Games Store ha svelato i giochi gratis che saranno disponibili per gli utenti a partire dal 29 settembre 2022 alle 17.00: si tratta di Runbow e The Drone Racing League Simulator.

Runbow è un frenetico action platform con modalità competitive per un massimo di nove giocatori, in locale oppure online, in cui dovremo affrontare piattaforme e ostacoli intermittenti, nell'ambito di una sfida sempre più impegnativa.

"Salva il Distretto pubblicitario dalla crudele Satura in modalità Avventura e scegli il tuo cammino attraverso un'immensa mappa composta da oltre 140 livelli per giocatore singolo."

"Affronta il Bowhemoth in una sfida singola e ultra difficile nel ventre di una creatura colossale. In solitario o con l'aiuto degli amici, questa sfida metterà alla prova le abilità anche dei giocatori più esperti."

"Affronta in un testa a testa i tuoi amici, localmente oppure online, in Corsa, in Arena oppure in Re della collina, per una gara vivace, che esula dall'ordinario. Ospita una partita privata per te e i tuoi amici oppure partecipa a una a ingresso libero e sbaraglia tutti gli avversari."

The Drone Racing League Simulator è invece "il principale gioco di corse e simulatore in FPV. The DRL Sim offre un solido insieme di caratteristiche in evoluzione, compresa una corsa di droni ad alta intensità. Include le piste su cui si sfidano i veri piloti di DRL e ogni stagione ne verranno aggiunte altre."