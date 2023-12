Nintendo Switch 2, nuovi dettagli in arrivo prima di San Valentino per una leaker

Stando a una leaker piuttosto nota alcuni anni fa, la celebre camgirl che carpiva le indiscrezioni dai dipendenti Nintendo durante la sua attività lavorativa, nuovi dettagli su Nintendo Switch 2 emergeranno prima di San Valentino.

Secondo la persona in questione, le informazioni saranno legate ai kit di sviluppo della nuova console Nintendo distribuiti in questi mesi e andranno a confermare gli ultimi rumor su Nintendo Switch 2 riportati da Bloomberg.

Non è tutto, però: la camgirl riferisce che durante lo sviluppo di Nintendo Switch 2 sono state sperimentate diverse soluzioni, ad esempio uno slot per le cartucce integrato nel dock che avrebbe reso la console in portabilità completamente digitale, oppure un controller in stile Backbone da collegare all'unità centrale.