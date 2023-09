Nintendo Switch 2 svelata ad Activision, sarebbe paragonabile a PS4 e Xbox One

Secondo quanto riferito, Nintendo avrebbe organizzato un incontro con vari executive di Activision Blizzard, tra i quali anche Bobby Kotick , per parlare della nuova console, al momento identificata come Nintendo Switch 2 ma che non sappiamo ancora quale nome potrà avere.

Si continua a parlare di Nintendo Switch 2 , con la nuova console della casa di Kyoto che sarebbe stata svelata ad Activision già nel 2022, ancora sotto forma di progetto, e che sarebbe paragonabile a PS4 e Xbox One in base a quest'altra fonte, svelata tra i documenti inviati da Microsoft per il processo con l'FTC.

La nuova console al pari di PS4 e Xbox One?

I giochi Activision Blizzard potrebbero presto arrivare su console Nintendo

"Dato l'allineamento vicino alle piattaforme di ottava generazione in termini di performance e le nostre precedenti proposte su PS4 e Xbox One, è ragionevole assumere che potremmo fare qualcosa di molto interessante anche sul nuovo Switch", scrive nell'email desecretata Chris Schnakenberg, head of platform strategy and partner relations di Activision.

"Aiuterebbe assicurarsi l'accesso preventivo a prototipi di kit di sviluppo e provare la cosa presto e in maniera approfondita". Schnakenberg sembra dunque avvicinare molto le prestazioni della nuova console Nintendo a quelle di PS4 e Xbox One, cosa che sembrerebbe scontrarsi con altre voci emerse più di recente, che parlando di 4K, 60 fps e ray tracing sembrerebbero presentare un quadro più avanzato in termini di hardware.

Altri documenti riguardano poi la conferma del fatto che Activision Blizzard avrebbe intenzione di supportare la nuova console Nintendo, ma dovrebbe avere conferma delle caratteristiche hardware per averne la certezza, considerando anche come abbia "perso l'opportunità" di sfruttare al meglio il successo di Nintendo Switch, nelle parole di Bobby Kotick.