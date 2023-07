Nintendo Switch 2 svelata da Microsoft, che ci sta sviluppando Call of Duty

Nintendo Switch 2 , nome di comodo che usiamo per designare la console che succederà a Nintendo Switch, è in qualche modo stata ufficializzata da Microsoft , che ne ha svelata l'esistenza durante il processo che l'ha vista contrapposta all'FTC, affermando che riceverà delle conversioni della serie Call of Duty.

Tracce di Nintendo Switch 2

La serie COD è destinata a tornare su di una console di Nintendo

L'esistenza della nuova console, non confermata da Nintendo, ma che a questo punto possiamo dare come assodata, considerando la fonte da cui proviene, è stata citata in uno dei documenti del processo, in cui si afferma che Microsoft ha preso l'impegno ha portare i Call of Duty sulla prossima console di Nintendo, chiamata "modello di Switch in sviluppo".

Come si poteva sospettare, i problemi sollevati da alcuni sulla fattibilità delle conversioni di Call of Duty su Nintendo Switch potrebbero non avere molto senso, perché viste le tempistiche del processo di acquisizione di Activision Blizzard, quando Microsoft darà la luce verde, Nintendo Switch 2 potrebbe già essere in procinto di arrivare sul mercato.

Di Nintendo Switch 2 ha parlato recentemente anche Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft e Nintendo stessa ha parlato a inizio anno di "ottimi progressi" nello sviluppo della console. Insomma, attualmente è uno dei segreti peggio mantenuti dell'industria.

Del resto Nintendo Switch ha ancora molte carte da giocare, visto che dopo il capolavoro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sono in arrivo Pikmin 4, Super Mario Wonder, Super Mario RPG Remake, Luigi's Mansion 2 Remastered, Detective Pikachu Returns e una miriade di altri titoli cui potremo giocare nei prossimi mesi.