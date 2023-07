GeForce Now: arrivano Dragon's Dogma: Dark Arisen e Jagged Alliance 3

NVIDIA ha annunciato che Dragon's Dogma: Dark Arisen e Jagged Alliance 3 sono disponibili per gli abbonati al suo servizio di cloud gaming GeForce Now. Per chi non li conoscesse, il primo è un gioco di ruolo d'azione di Capcom, mentre il secondo è uno strategico svilpuppato da Haemimont Games per THQ Nordic di freschissima pubblicazione, di cui abbiamo appena pubblicato la recensione, che fa rivivere una serie storica.