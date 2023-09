Resident Evil 4: Separate Ways, trailer di lancio per il DLC Capcom

Capcom ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per Separate Ways, il nuovo DLC di Resident Evil 4 che sarà disponibile, come già riportato, dal 21 settembre su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Abbiamo visto in azione Resident Evil 4: Separate Ways e l'avventura di Ada Wong ci ha sorpresi per la qualità della narrazione e l'introduzione del rampino, che va ad alimentare meccanismi inediti in grado di arricchire il gameplay.