iPhone 15 Pro e A17 Pro: Apple è davvero pronta a sfidare i colossi del gaming?

Nell'enorme quantità di video, slide, dettagli tecnici e marketing, Apple ha parlato anche di una novità abbastanza importante. I nuovi chip A17 Pro presenti negli iPhone 15 Pro e Pro Max hanno una GPU in grado di riprodurre nativamente dei videogiochi complessi come Resident Evil 4 Remake e Assassin's Creed Mirage. Si tratta di un traguardo importante per un dispositivo come lo smartphone, che fino a pochi anni fa, non poteva nemmeno sognarsi una tale potenza di calcolo.

Arriva settembre e senza alcuna sorpresa, con esso arrivano anche i nuovi iPhone. Tra i modelli annunciati da Apple ci sono due iPhone 15 chiamati Pro e Pro Max, che presentano alcune caratteristiche più avanzate, dedicate appunto a coloro che vogliono veramente il massimo dal proprio smartphone. Nel nostro speciale abbiamo già sviscerato in ogni dettaglio tutte le caratteristiche tecniche e costruttive dei nuovi iPhone 15, quindi se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a recuperarlo per scoprire quali novità propone Apple quest'anno con la nuova linea di smartphone.

Le mosse più recenti di Apple

Tutta la linea Mac monta i chip Apple Silicon

L'introduzione del nuovo chip A17 Pro esclusivamente nei modelli iPhone 15 Pro e Pro Max è solamente l'ultima mossa eseguita da Apple per catturare l'attenzione dei videogiocatori. Negli scorsi mesi infatti, l'argomento "videogiochi" è diventato praticamente una costante in tutti gli eventi dell'azienda. E non ci riferiamo ai classici videogiochi presenti nell'App Store su iPhone, ma bensì a titoli importanti che mai ci saremmo aspettati di vedere sulle piattaforme marcate con la mela. Qui di seguito andremo a ripercorre un po' quanto accaduto negli scorsi anni, in modo da offrirvi un resoconto sull'approccio di Apple nei confronti del mondo del gaming.

Apple Silicon

Tutto è iniziato già tempo fa, più precisamente con l'introduzione dell'Apple Silicon sui computer Mac. Grazie a questi nuovi processori ARM, Apple ha potuto ottimizzare l'hardware dei propri computer, sfruttando l'integrazione hardware e software, per massimizzare le performance e ridurre drasticamente i consumi. Se quindi prima i Mac non potevano essere considerati delle macchine da gioco, con l'introduzione dell'Apple Silicon la speranza si è quantomeno accesa. L'hardware però non basta, infatti Apple ha evoluto le API di Metal fino alla terza versione in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei suoi nuovi SoC. Se volete scoprire maggiori dettagli sull'importanza dell'introduzione dell'Apple Silicon per portare i videogiochi su Mac, noi l'abbiamo già intuita diversi mesi fa, quindi vi invitiamo a recuperare il nostro speciale dedicato.

Il passaggio ad Apple Silicon con i computer Mac significa anche unificare l'intero ecosistema su un'unica base hardware. Ora infatti ogni iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV possiede un'architettura molto similare, spesso proprio la medesima, ed è quindi molto facile per gli sviluppatori adattare il proprio software ad ognuno di questi dispositivi. Una volta sviluppata un'applicazione per iPhone, basteranno pochi semplici passi per portarla su ogni altra piattaforma Apple.

Grazie al Game Porting Toolkit, convertire i giochi per le piattaforme Apple è estremamente semplice

Game Porting Toolkit

Durante la scorsa WWDC 2023 tenutasi a giugno, Apple ha presentato il nuovo Game Porting Toolkit. Si tratta di uno strumento pensato per gli sviluppatori, che rende tremendamente semplice convertire un videogioco per le piattaforme dotate di Apple Silicon. Come dicevamo poco fa, una volta conclusa la conversione, il software può essere adattato ancora più facilmente su tutti i dispositivi Apple. Anche di questo vi abbiamo già parlato nel nostro speciale di qualche mese fa, che vi invitiamo chiaramente a recuperare per scoprire come funziona il Game Porting Toolkit e quali sono le incredibili prestazioni che riesce ad ottenere con una conversione in tempo reale.

Le tecnologie di Metal

Apple però non si è fermata qui, infatti seguendo l'esempio di NVIDIA e AMD, ha potenziato le proprie API di Metal per integrare nuove tecnologie all'avanguardia. In particolare vogliamo citarne due: il Ray Tracing, supportato anche dall'hardware dedicato in determinati dispositivi ed il MetalFX Upscaling. La prima feature è oggetto di critica e analisi di ogni macchina da gioco presente sul mercato, soprattutto quando si parla di PC e schede video. Sembrava che fosse un argomento molto lontano dalle discussioni che tipicamente si fanno per i dispositivi Apple, invece eccoci qui a parlare di Ray Tracing addirittura su iPhone. Il Ray Tracing nei videogiochi offre una grafica estremamente realistica, con riflessi, rifrazioni e ombre accurati, migliorando l'immersione del giocatore. Contribuisce anche a creare ambienti di gioco dettagliati e coinvolgenti e permette agli sviluppatori di sperimentare con effetti visivi avanzati, ma richiede hardware potente per funzionare adeguatamente. Hardware che ora è a disposizione persino su iPhone, con l'introduzione del nuovo chip A17 Pro, come vedremo in seguito.

MetalFX Upscaling punta invece a competere con le avanzate tecnologie di AMD e NVIDIA, rispettivamente il FidelityFX Super Resolution e il DLSS. Grazie ad esse, le aziende vogliono ottimizzare le performance di un videogioco in termini di fotogrammi al secondo, andando a ridurre la risoluzione alla quale vengono renderizzati e compensando la qualità dell'immagine con queste tecnologie di upscaling. Questo risulta particolarmente impattante laddove la potenza di calcolo non è molta, oppure quando vogliamo ridurre drasticamente i consumi per risparmiare sull'autonomia ed aiutare la dissipazione del calore.

L'abbonamento Apple Arcade mette a disposizione un ampio catalogo di giochi ad un costo fisso mensile

Videogiochi

Senza videogiochi però tutto questo è solamente tanto fumo e poco arrosto. Di fatto al giorno d'oggi le piattaforme Apple non vantano di un parco titoli paragonabile alle moderne console o al PC. L'intento di Apple nell'avvicinarsi alla concorrenza però ci è sembrato piuttosto palese. Tutto è iniziato con l'introduzione dell'abbonamento Apple Arcade, una sorta di Game Pass per i dispositivi Apple, che raccoglie una serie di titoli mobile di elevata qualità, privi di microtransazioni, pubblicità o altri elementi invasivi. L'obiettivo di Apple Arcade è quello di elevare la qualità dei videogiochi presenti sulle piattaforme Apple, offrendo agli abbonati sempre nuovi titoli con i quali divertirsi.

Assassin's Creed Mirage potrà essere giocato sui nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Negli scorsi mesi però Apple ha fatto un vero e proprio all-in, puntando a catturare l'attenzione di un pubblico di videogiocatori molto più ampio. Con la presentazione delle nuove API Metal, Apple ha chiamato sul palco Capcom, che ha dimostrato come Resident Evil Village, uno dei giochi candidati per il Game of the Year dello scorso anno, possa girare facilmente sui computer Mac. Durante la WWDC 2023 a salire sul palco è stato niente di meno che Hideo Kojima, uno degli sviluppatori più famosi al mondo, che ha annunciato l'arrivo di Death Stranding per Mac. Per l'ultimo evento Apple ha invece richiamato Capcom, che ha annunciato l'arrivo di Resident Evil 4 Remake anche per iPhone, così come Ubisoft ha svelato l'intento di portare Assassin's Creed Mirage sullo smartphone Apple. Si tratta di un importante avvicinamento per gli sviluppatori di terze parti, che evidentemente hanno riconosciuto del potenziale nelle piattaforme Apple per la distribuzione dei propri titoli.

iPhone 15 Pro con chip A17 Pro

Infine, l'ultima mossa di Apple nell'avvicinamento al mondo del gaming è legata all'introduzione del chip A17 Pro sugli iPhone 15 Pro e Pro Max. Questo chip ha una GPU altamente evoluta, in grado di supportare anche il Ray Tracing hardware e tutte le potenzialità delle API Metal. Con il debutto di questo smartphone, Apple vuole dimostrare che ogni videogioco ha la capacità di poter sbarcare nel loro ecosistema, visto che la potenza necessaria ormai non manca.