Assassin's Creed Mirage, abbiamo provato il nuovo capitolo della serie Ubisoft

"Nulla è reale, tutto è lecito": l'indicazione fondamentale del Credo ci accompagna da ormai sedici anni e in questo lasso di tempo ha fatto in modo che potessimo rivivere epoche ed eventi che hanno segnato la storia dell'umanità, chiaramente reinterpretandone risvolti e protagonisti al fine di collocare da una parte e dall'altra le fazioni degli Assassini e dei Templari.

Storia: da ladro a maestro

Assassin's Creed Mirage, Basim a colloquio con i suoi maestri

La storia di Assassin's Creed Mirage comincia ad Anbar, nella provincia di Baghdad: Basim è un giovane ladro che, insieme all'amica Nehal, fondamentalmente ruba ai ricchi per dare ai poveri. Tuttavia ormai da un po' di tempo riceve commissioni dagli Occulti, e questo misterioso gruppo lo incuriosisce: vorrebbe entrare a farne parte, ma sarà mai possibile per una persona come lui?

L'ultima missione rappresenta un'occasione importante per convincere la comandante Roshan delle sue capacità: Basim recupera degli importanti documenti intrufolandosi in un insediamento controllato dai mercenari, e ciò a quanto pare lo mette in luce agli occhi degli Occulti. Nella seconda parte della demo, non a caso, ritroviamo il giovane protagonista mentre si sottopone ai duri allenamenti per entrare a far parte della confraternita.

La narrazione procede in maniera simile a quella degli ultimi capitoli e anche sul fronte della direzione si ritrova lo spirito del franchise Ubisoft, che sembra però ancora una volta privo di quel "guizzo" e di quelle intuizioni che fanno la differenza fra un ottimo gioco e un capolavoro. Il doppiaggio in italiano, assolutamente benvenuto, non ci ha convinto del tutto: un peccato.

Abbiamo assistito a sequenze particolarmente evocative, di cui però non possiamo parlare, prima della terza e ultima fase della demo, che ci ha portato in quel di Baghdad con un Basim ormai adulto, esperto e addestrato. Un Occulto in piena regola, pronto a portare a termine il suo primo incarico di un certo livello: individuare e assassinare un'importante figura governativa.