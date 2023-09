iPhone 15: guida completa sulle caratteristiche e i prezzi dei vari modelli

Apple durante il recente evento Wonderlust ha svelato al mondo le novità alle quali ha lavorato nell'ultimo anno per evolvere il proprio prodotto di punta in un mercato diventato ormai saturo e stagnante. iPhone 15 arriva dunque in un periodo storico non particolarmente favorevole, segnato dalla difficoltà di portare una concreta innovazione nonostante i costanti aumenti di prezzo. Una combinazione sulla carta assolutamente non ideale, che sta portando gli acquirenti a rivalutare la necessità di aggiornare frequentemente il proprio smartphone. L'obiettivo di Apple resta comunque piuttosto ambizioso: continuare a registrare vendite da capogiro puntando a portare diversi miglioramenti hardware e software apparentemente di scarsa rilevanza, che potrebbero però rivelarsi fondamentali per prolungare ampiamente il ciclo vitale di questi nuovi iPhone. Apple sarà riuscita a convincere il pubblico e a giustificare l'acquisto dell'ennesimo nuovo iPhone? Per il momento non possiamo ancora saperlo. In questo nostro speciale però vogliamo offrirvi una disamina completa delle caratteristiche tecniche e costruttive della nuova linea di iPhone 15, andando a fare delle considerazioni sul posizionamento dei prezzi e dei modelli, così potrete decidere autonomamente se questi iPhone potrebbero rappresentare un valido acquisto o meno.

Panoramica sui modelli disponibili Questa è la nuova lineup degli iPhone per il 2023/2024 Apple ha presentato ancora una volta quattro nuovi modelli di iPhone, seguendo la linea definita lo scorso anno con gli iPhone 14. Ci sono dunque due modelli "base" definiti iPhone 15 e iPhone 15 Plus, che integrano solamente alcune delle caratteristiche dei due modelli top di gamma chiamati iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Oltre a questi nuovi smartphone, Apple ha aggiornato l'intera line-up, che ora comprende l'iPhone SE (2022), iPhone 13 e 13 Mini, iPhone 14 e 14 Plus per arrivare ai nuovi iPhone 15 appena menzionati. I prezzi partono dunque da 549€ fino ad arrivare a toccare quasi il tetto dei 2.000€ per il modello migliore in assoluto. iPhone 15 Il modello di base quest'anno eredita alcune caratteristiche del modello iPhone 14 Pro dello scorso anno. In particolare troviamo la tanto chiacchierata Isola Dinamica, che sostituisce l'ormai caratteristico notch, la fotocamera principale da 48 MP ed il chip A16 Bionic. Inoltre debutta per la prima volta la porta USB-C anche su iPhone, per adattarsi ad uno standard universale di connettività. iPhone 15 Plus Il modello Plus eredita esattamente tutte le caratteristiche dell'iPhone 15 liscio, andando a rimarcare un ulteriore "plus" su due aspetti principali: display e autonomia. Mentre l'iPhone 15 ha un display con una diagonale di 6,1 pollici il modello Plus raggiunge i 6,7 pollici, le medesime dimensioni dei più costosi modelli Pro Max. La grandezza complessiva di questo smartphone ha permesso ad Apple di implementare sotto la scocca una nuova batteria ancora più capiente, che unita alle performance efficienti del chip A16 Bionic, permette un'autonomia senza pari. Qui si possono apprezzare le nuove cornici ridotte del display sui modelli iPhone 15 Pro e Pro Max iPhone 15 Pro Da anni ormai i modelli Pro rappresentano il vero passo in avanti per la linea di smartphone marchiati con la mela. Questo iPhone 15 Pro non è certo da meno a partire dal suo potente chip A17 Pro. Per la prima volta Apple ha sostituito la nomenclatura "Bionic" del chip, allineandosi con i nomi utilizzati per i processori degli iPad e Mac. La potenza aggiuntiva, oltre ad alzare nuovamente l'asticella dello "smartphone più potente sul mercato", consente di riprodurre giochi pesanti con tanto di Ray Tracing come Resident Evil 4 Remake o Assassin's Creed Mirage. Il nuovo comparto fotografico costituito da tre lenti è ora in grado di scattare le fotografie con numerose lunghezze focali. Non mancano novità anche dal punto di vista del design, con il nuovo corpo in titanio ed un display con le cornici ridotte al minimo. iPhone 15 Pro Max Il modello più costoso della linea iPhone di quest'anno ha ottenuto anche delle caratteristiche tecniche esclusive, oltre allo scontato display di dimensioni maggiori ed un'autonomia più lunga. La lente telescopica dell'iPhone 15 Pro Max è ora in grado di offrire uno zoom ottico 5x per una lunghezza focale di 120 millimetri. Inoltre, il modello base ora parte da 256 GB di memoria interna.

iPhone 15 Queste sono le principali novità e caratteristiche dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus L'iPhone 15 è il modello più economico della linea ed offre quindi caratteristiche per certi versi basilari, ma al contempo vuole diventare una soluzione d'acquisto ideale per chi non è alla ricerca di un prodotto professionale. Stiamo comunque parlando di uno smartphone da quasi mille euro, che non può quindi stonare rispetto all'agguerrita concorrenza. Design e Materiali Il design dell'iPhone 15 rimane pressoché identico a quanto visto in passato con gli iPhone 14 e 14 Plus. Si parte dallo stesso corpo in alluminio con un vetro colorato sulla parte posteriore, disponibile in cinque colorazioni: rosa, giallo, verde, blu e nero. Il vetro posteriore è molto meno saturo rispetto alle colorazioni sgargianti viste nei modelli precedenti. Questo è dovuto ad una nuova tecnica di fusione del colore con il materiale stesso, che ora non viene soltanto ricoperto ma proprio fuso con i pigmenti. Le dimensioni complessive del dispositivo raggiungono i 6,1 pollici di diagonale, mentre il peso rimane in linea con i modelli base degli scorsi anni. La parte frontale si distingue per l'introduzione dell'Isola Dinamica, precedente esclusiva degli iPhone 14 Pro, mentre il display raggiunge ora i 2.000 nit di luminosità, rimanendo però ancorato alle medesime risoluzioni e ad una frequenza d'aggiornamento a 60 Hz. Prestazioni Introdotto per la prima volta con gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, arriva ora nella linea di iPhone 15 il processore A16 Bionic. Grazie alla sua GPU a 5 core e CPU a 6 core, riesce ad elevare ulteriormente le prestazioni dell'iPhone, rimanendo comunque molto efficiente in termini di consumi energetici. Si tratta di un importante passo in avanti, soprattutto per la parte fotografica che necessita sempre di maggiore potenza di calcolo per elaborare i dati di ogni scatto. Tale potenza verrà sfruttata chiaramente anche nei videogiochi ed in generale per riprodurre fluidamente le splendide animazioni di iOS. Tra le altre cose troviamo anche un nuovo chip Ultra Wideband di seconda generazione, in grado di rilevare ad una distanza triplicata gli AirTag ed altri dispositivi Apple dotati che supportano questa tecnologia. Il cuore pulsante degli iPhone 15 è rappresentato dal chip A16 Bionic Fotocamera Il terzo elemento che viene ereditato dall'iPhone 14 Pro è la fotocamera principale. Ora il sensore è in grado di scattare fotografie a 48 megapixel. Si tratta di un aumento importante rispetto ai 12 MP visti nei precedenti modelli base. Inoltre, grazie alla fotografia computazionale tanto acclamata da Apple, l'iPhone 15 è in grado di raggruppare i pixel impressi in gruppi da 4 per catturare più luce in un singolo scatto, permettendo dei migliori bilanciamenti della luminosità ed una maggiore qualità soprattutto in condizioni di poca luce. Inoltre, è possibile eseguire uno zoom ottico 2x, senza possedere una lente telescopica, andando semplicemente a ritagliare una foto più piccola nei 48 MP totali disponibili. Questo ci torna particolarmente utile nelle situazioni in cui dobbiamo avvicinarci un po' al soggetto, senza voler perdere la qualità complessiva dell'immagine. Tra le novità software debutta anche la possibilità di scattare automaticamente dei ritratti. L'applicazione nativa Fotocamera è in grado di riconoscere il soggetto in una foto, attivando la modalità ritratto di conseguenza. Ciò ci permetterà, una volta scattata la fotografia, di applicare un effetto di profondità personalizzato, oltre a modificare il fuoco sulla foto. Sistema evoluto a doppia fotocamera: principale (grandangolo) da 48MP, ultra‑grandangolo da 12MP con stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore

Fotocamera frontale: Diaframma con apertura ƒ/1.9 e registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps

Lenti: Grandangolo: 48MP, ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: 12MP, ƒ/2.4

Zoom ottico: 0,5x, 1x, 2x

Registrazione video: 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps

Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (fino a 4K HDR a 30 fps)

Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps

Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps o 240 fps

Funzioni: Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Modalità Notte



Il nuovo comparto fotografico di iPhone 15 adotta un sensore principale da 48 megapixel Batteria e ricarica Per la prima volta i nuovi iPhone 15 hanno introdotto la porta USB-C, abbandonando definitivamente la porta Lightning dopo 10 lunghi anni. Tramite questo nuovo standard è possibile utilizzare un unico cavo per caricare tutti i dispositivi Apple. Inoltre, collegando ad esempio un cavo USB-C all'iPhone e alle AirPods o all'Apple Watch, questi ultimi sfrutteranno la batteria dell'iPhone per ricaricarsi. Purtroppo la velocità di trasferimento di questa porta USB è stata mantenuta allo standard USB 2, quindi parecchio lenta rispetto alla concorrenza. Nonostante ciò, il dispositivo è in grado di ricaricarsi fino al 50% in soli 30 minuti con un alimentatore da 20 W o superiore. Prezzi e disponibilità I nuovi iPhone 15 saranno disponibili a partire dal 22 settembre, con i preordini che inizieranno il 15 dello stesso mese. Il prezzo di partenza per il modello base da 128 GB sarà di 979€ per arrivare ai 1.359€ per il modello più costoso da 512 GB. La cosa da evidenziare è che in media il prezzo dei modelli base è di circa 50-60€ inferiore rispetto ai prezzi di lancio degli iPhone 14, mentre tutti si aspettavano un aumento dei prezzi per le novità introdotte. Modello da 128 GB: 979€

Modello da 256 GB: 1109€

Modello da 512 GB: 1359€

iPhone 15 Plus Per la prima volta su iPhone approda la porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati Come già detto in precedenza, l'iPhone 15 Plus non presenta particolari differenze hardware rispetto al modello iPhone 15. La diagonale maggiorata che raggiunge i 6,7 pollici permette uno spazio di manovra più grande, che si adatta particolarmente a chi preferisce avere dei testi più grandi sul proprio smartphone. Inoltre, la batteria di dimensioni maggiori ci permetterà di arrivare a fine giornata con più facilità, senza dover sacrificare nulla in termini di produttività ed esperienza d'uso. Prezzi e disponibilità Come per il suo fratello minore, anche iPhone 15 Plus sarà disponibile ovunque il 22 settembre con i preordini che partiranno il 15 dello stesso mese. Il prezzo di partenza è fissato a 1.129€ per il modello da 128 GB per arrivare fino a 1.509€ per il modello con una memoria interna da 512 GB. La cosa da evidenziare è che in media il prezzi è di circa 50-60€ inferiore rispetto ai prezzi di lancio degli iPhone 14, mentre tutti si aspettavano un aumento dei prezzi anche a causa delle novità introdotte. Modello da 128 GB: 1129€

Modello da 256 GB: 1259€

Modello da 512 GB: 1509€

iPhone 15 Pro Il nuovo iPhone 15 Pro e Pro Max sono disponibili in quattro nuove colorazioni di titanio Il primo dei due modelli di punta di quest'anno presenta una serie di novità sicuramente interessanti, che in alcuni casi potrebbero stravolgere l'esperienza d'uso vissuta con l'iPhone, soprattutto per gli utenti più esigenti alla ricerca del massimo potenziale in ogni aspetto di questa categoria di prodotti. Apple non si è mai tirata indietro quando si tratta di offrire la migliore esperienza ad un utente professionale. Ed è proprio a questi utenti che punta ad arrivare con il lancio degli iPhone 15 Pro. Design e Materiali Per la prima volta Apple ha abbandonato l'uso dell'acciaio inossidabile per la realizzazione del corpo dello smartphone in favore del titanio. Questo nuovo materiale permette una maggiore resistenza agli urti e alle cadute, oltre ad essere nettamente più leggero. Il risultato finale (almeno per quanto visto nei render fino ad ora) è veramente stupefacente, con quattro nuove colorazioni che esaltano le diverse sfumature del titanio a seconda dei gusti personali dell'utente finale: titanio naturale, titanio blu, titanio nero e titanio bianco. La parte interna della scocca è realizzata comunque in alluminio per favorire la resistenza e la dissipazione del calore, mentre il pannello posteriore è realizzato in vetro temperato per permettere la ricarica wireless tramite lo standard MagSafe di Apple. Sulla parte frontale la tecnologia utilizzata del display rimane pressoché invariata, con i suoi 120 Hz di frequenza d'aggiornamento applicati dalla tecnologia Pro Motion. Le cornici però sono diventate più sottili. Questo elemento, unito al fatto che lo smartphone pesa di meno per via del titanio utilizzato, rendono l'iPhone 15 Pro veramente ottimo sul fronte dell'ergonomia. Lo switch per attivare la modalità silenziosa è stato sostituito con un più versatile e personalizzabile Tasto azione Tasto azione Per la prima volta dal debutto dell'iPhone nel lontano 2007, Apple ha deciso di rimuovere l'ormai iconico switch per impostare lo smartphone in modalità silenziosa a favore di un tasto azione personalizzabile. Una volta premuto a lungo, questo ci offrirà un piacevole feedback aptico per segnalarci la sua attivazione, assieme ad una pratica notifica visiva disponibile direttamente tramite l'Isola Dinamica. Durante la sua presentazione abbiamo potuto assistere a diversi utilizzi del Tasto azione, come la classica attivazione della modalità silenzioso, l'apertura dell'applicazione fotocamera, l'accensione della torcia, l'avvio di una registrazione vocale oppure il lancio di un comando rapido. Si tratta dunque di una funzionalità con un grande potenziale, che siamo sicuri che verrà sfruttata a dovere dagli utenti. Prestazioni Proprio come accaduto lo scorso anno, solamente i modelli Pro della nuova linea iPhone hanno adottato i nuovi chip ad alte prestazioni. Quest'anno Apple ha voluto fare un importante passo in avanti, passando al processo produttivo a 3 nanometri per garantire il massimo delle performance, senza sacrificare la preziosa autonomia. In totale troviamo ben 19 miliardi di transistor, suddivisi in diverse "aree" per formare una CPU da 6 core (2 ad alte prestazioni e 4 core per l'efficienza). Il chip A17 Pro è un mostro di potenza con una GPU in grado di reggere i videogiochi moderni Quella che ci ha stupito in assoluto di più è stata però la GPU con i suoi 6 core grafici ad alte prestazioni, che promette prestazioni del 20% superiori rispetto al passato. Tra le tante novità promesse da Apple troviamo anche la possibilità di godere di un Ray Tracing nativo tramite hardware dedicato, che debutta per la prima volta in uno smartphone. Si tratta di tecnologie tipicamente riservate al mercato PC e console, che ora sono a portata di un dispositivo altamente portatile e con una lunga autonomia. Il desiderio di Apple a tal proposito è chiaramente quello di attirare l'attenzione degli sviluppatori, che possono ora considerare anche l'iPhone come un potenziale dispositivo sul quale distribuire i propri giochi. In particolare, sono stati già annunciati Resident Evil 4 Remake e Assassin's Creed Mirage in arrivo per iPhone 15 Pro entro l'inizio del 2024. Tra le numerose sezioni che compongono il SoC c'è anche una parte dedicata all'ottimizzazione dei file trasferiti tramite la nuova porta USB-C, che adotta in questo caso lo standard USB 3, raggiungendo velocità pari a 10 Gbps. Questo consente all'iPhone di essere collegato ad unità d'archiviazione esterne, per trasferire in tempo reale i video o le fotografie che scattiamo, direttamente su un supporto esterno. Il sensore principale della fotocamera degli iPhone 15 Pro rimane da 48MP ma con prestazioni migliorate Fotocamera Arriviamo al comparto fotografico, che come era lecito aspettarsi, riesce ancora una volta a migliorarsi rispetto al passato. La fotocamera principale rimane a 48 megapixel, ma grazie al nuovo processore dotato di Neural Engine, riesce a scattare fotografie ancora migliori, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. iPhone 15 Pro è in grado di regolare la lente principale su tre diverse lunghezze focali, più comunemente utilizzate dai fotografi di tutto il mondo: 24, 28 e 35 millimetri. Inoltre, grazie alla lente ultra grandangolare, si possono scattare splendide macro o raggiungere la lunghezza focale di 13 millimetri. La lente telescopica invece raggiunge uno zoom ottico 3x, come già visto sui modelli iPhone 14 Pro Max. Sistema di fotocamere Pro: principale (grandangolo) da 48MP, ultra-grandangolo da 12MP, teleobiettivo da 12MP con stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore di seconda generazione

Fotocamera frontale: Diaframma con apertura ƒ/1.9 e registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps

Lenti: Grandangolo: 48MP, ƒ/1.78 Ultra-grandangolo: 12MP, ƒ/2.2 Teleobiettivo: 12MP, ƒ/2.8

Zoom ottico: 0,5x, 1x, 2x, 3x

Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps

Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (fino a 4K HDR a 30 fps)

Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps o 240 fps

Funzioni: Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Modalità Notte Ritratti in modalità Notte Fotografia macro Apple ProRAW



Prezzi e disponibilità iPhone 15 Pro verrà lanciato assieme ai modelli iPhone 15 base il 22 settembre. I preordini verranno aperti il 15 settembre ad un prezzo a partire da 1.239€ per il modello da 128 GB e raggiungeranno i 1.869€ per il modello da 1 TB. La cosa da evidenziare è che in media il prezzo dei modelli Pro è di circa 100-120€ inferiore rispetto ai prezzi di lancio degli iPhone 14 Pro. Modello da 128 GB: 1239€

Modello da 256 GB: 1369€

Modello da 512 GB: 1619€

Modello da 1 TB: 1869€

iPhone 15 Pro Max La novità esclusiva dell'iPhone 15 Pro Max è rappresentata da questa lente telescopica 5x L'iPhone 15 Pro Max ha addirittura una marcia in più rispetto al modello iPhone 15 Pro. Oltre ad avere un display di dimensioni maggiori con una diagonale di 6,7 pollici ed una batteria con un'autonomia davvero invidiabile, presenta anche una lente telescopica per uno zoom ottico 5x. Grazie ad un avanzato sistema a quattro prismi sovrapposti, la lente è in grado di catturare fotografie con una lunghezza focale di 120 millimetri, per le quali sarebbe tipicamente necessario un obiettivo generoso in termini di dimensioni. Questa lunghezza focale si aggiunge alle altre già presenti su iPhone 15 Pro, raggiungendo in totale 7 lunghezze diverse, quindi citando Apple si tratta di uno "smartphone con tre fotocamere ma è come se ne avesse sette". Queste sono le sette lunghezze focali supportate dal comparto fotografico dell'iPhone 15 Pro Max Prezzi e disponibilità Nonostante ci aspettavamo dei ritardi per il modello Pro Max, questo iPhone 15 arriva per tutti il 22 settembre con i preordini che partono il 15 dello stesso mese. Il modello di base parte con 256 GB di memoria interna ad un prezzo di listino fissato a 1.489€. La cosa da evidenziare è che il prezzo di lancio è il medesimo dell'iPhone 14 Pro Max dello scorso anno ma, nel caso di iPhone 15 Pro Max, il taglio basso di storage parte da 256 GB visto che il modello da 128 GB non è presente. Questo significa che allo stesso prezzo dello scorso anno è possibile portarsi a casa uno smartphone con il doppio di capienza. Il modello da 128 GB non viene più prodotto.

Modello da 256 GB : 1489€

Modello da 512 GB: 1739€

Modello da 1 TB: 1989€