PlayStation Store: al via anche le offerte del Tokyo Game Show con tanti giochi giapponesi

Si sta rivelando una giornata ricchissima di nuove offerte per i possessori di PS5 e PS4. Quest'oggi infatti il PlayStation Store, oltre alle promozioni "Grandi giochi, grandi affari", ha dato il via alle promozioni del Tokyo Game Show, l'importante manifestazione giapponese che si svolgerà dal 21 al 24 settembre, che includono come potrete intuire tantissimi giochi prodotti in Sol Levante.

Le promozioni saranno valide da ora fino alle 00:59 italiane del 28 settembre. Parte dei giochi in in sconto appaiono anche nella categoria "Grandi giochi, grandi affari" di cui abbiamo parlato in una notizia apposita.

Tra le offerte troviamo anche Resident Evil 4 Remake, acquistabile al prezzo di 38,89 euro con uno sconto del 43%, Resident Evil Village a 19,99 euro, scontato del 50%. O ancora, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion a 41,99 euro contro i 59,99 euro standard, mentre Sonic Frontiers è disponibile a metà prezzo, per la precisione 29,99 euro.