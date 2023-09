Square Enix crolla in borsa dopo Final Fantasy 16 e preoccupazioni degli azionisti

Nonostante gli appelli alla calma, sembra che Square Enix non se la stia passando benissimo sul fronte finanziario, considerando che sul mercato azionario ha perso circa il 30% dopo Final Fantasy 16 e le crescenti preoccupazioni degli azionisti sull'organizzazione della compagnia.

Come riportato da Bloomberg, la compagnia ha visto perdere circa 2 miliardi di dollari del suo valore in azioni dopo il lancio di Final Fantasy 16, la cui ricezione tra mercato e critica sembra non aver raggiunto i risultati sperati dal publisher, che puntava moltissimo sul nuovo capitolo della serie.

Sebbene le vendite non sembrino affatto negative, come dimostrano i 3 milioni annunciati poco dopo il lancio sul mercato, pare che si trovino comunque piuttosto distanti dalle aspettative, considerando anche il budget investito nello sviluppo del gioco.

In sostanza, sembra proprio che Final Fantasy 16 non possa raggiungere quel "margine alto" delle aspettative di guadagno che era stato sperato dai vertici della compagnia, cosa che potrebbe portare Square Enix anche a ricorrere prima del previsto alla versione PC del gioco per incrementare le vendite.